Poznaliśmy laureatki i laureatów kategorii zamkniętych XIII edycji konkursu Bizneswoman Roku

Zakończona właśnie XIII edycja Bizneswoman Roku okazała się absolutnie rekordowa - wpłynęło ponad 1300 nominacji i zgłoszeń, o niemal ⅓ więcej niż rok wcześniej. W sumie podczas 13 lat istnienia konkursu nagrodzono już liderki i liderów reprezentujących 27 organizacji oraz 121 przedsiębiorczyń z małych i dużych firm, które swoją działalnością dają innym kobietom przykład, że warto realizować marzenia o własnym biznesie. Jak wynika z badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, większość kobiet, które chciałyby prowadzić własną działalność, przed realizacją tego marzenia powstrzymuje brak pewności siebie.

Z zebranych przez nas danych wynika, że chociaż Polska zajmuje wysokie miejsce w Europie pod względem liczby firm zarządzanych przez kobiety, to jednak jest to grupa wyjątkowo narażona na zawirowania ekonomiczne – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard Europe na Polskę, Czechy i Słowację, partnera strategicznego konkursu Bizneswoman Roku - Jednocześnie spada pozycja Polski w obszarze wsparcia instytucjonalnego i tworzenia przyjaznego środowiska do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W roku 2019 zajmowała miejsce 20., w roku 2020 – 26., w tym jest na 36. pozycji. W tej sytuacji niezmiernie ważne jest, by pokazywać i nagradzać kobiety, które osiągnęły sukces w biznesie, zachęcać do dalszej walki o własną niezależność i dawać przykład tym, które chciałyby realizować swoje pomysły.. Dlatego cieszymy się, że dzięki współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką mamy możliwość wesprzeć działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Polek.

Galę finałową konkursu w warszawskim Koneserze poprowadziła dziennikarka Katarzyna Zdanowicz.







LAUREATKI I LAUREACI XIII EDYCJI KONKURSU BIZNESWOMAN ROKU

W KATEGORIACH ZAMKNIĘTYCH

Kategoria: Female Champion of Change

Zofia Karlikowska-Redzisz – Dyrektorka Technologii w PwC. Na początku swojej kariery dostała od innych mnóstwo możliwości oraz dobrej energii i tym samym chce się zrewanżować wobec innych. Zaczynała od zarządzania kilkunastoosobowym zespołem, który teraz liczy 430 osób. To liderka przyszłości. Poszukuje kandydatek do pracy w IT wśród osób po studiach nietechnicznych. Oferuje pracę sportsmenkom, m.in. młodym szachistkom. Wspiera osoby w wieku 45+ w przekwalifikowaniu się i zdobywaniu kompetencji cyfrowych.

Kategoria: Male Champion of Change

Tomasz Konik – Prezes Zarządu Deloitte w Polsce. Aktywnie włącza kobiety w struktury zarządcze i regionalne w swojej organizacji. Osobiście angażuje się w szereg aktywności równościowych i mentoringowych. Chętnie dzieli się dobrymi praktykami i ma ogromny wpływ na środowisko biznesowe stając się przykładem dla innych korporacji i liderów w Polsce, by różnorodność i włączanie nie były tylko hasłami, a niosły realną zmianę.

Kategoria: Insipratorka Roku

Natalia de Barbaro – psycholożka społeczna, socjolożka, trenerka umiejętności społecznych, autorka książki „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie”. Stworzyła emocjonalny lek na pandemię – poradnik, który od razu po premierze został okrzyknięty „książką dla każdej kobiety” i do tej pory nie schodzi z list bestsellerów. Stała się czułą przewodniczką dla tysięcy Polek, których życie w realny sposób zmieniła na lepsze i bardziej świadome.

Nagroda Specjalna Fundacji

Zosia Zochniak – CEO Ubrania do Oddania. Chce zrewolucjonizować rynek odzieżowy w Polsce. Dzięki niej niepotrzebne części garderoby "zamieniane" są na darowizny finansowe, wspierając różne fundacje. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie magazyn jej organizacji zamienił się w punkt zbiórki i dystrybucji darów. To w nim, rękami 200 wolontariuszy, spakowano prawie 100 transportów produktów, które ruszyły do granicznych punktów recepcyjnych, punktów pomocowych i w głąb Ukrainy.

